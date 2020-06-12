İzmir'de Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

Aslan Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce lastik botta bulunan 42 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.
Aslan Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce lastik botta bulunan 42 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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