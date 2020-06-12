Adalet Bakanlığı: Sadece 2 cezaevinde Kovid-19 vakası var

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir toplanamayan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında dün toplandı. Pandemi sürecinde Türkiye’deki cezaevlerinin durumuna ilişkin komisyona sunum yapan Bakan Yardımcısı Kuş, tutukluların kendilerine emanet olduğu bilinciyle hareket ettiklerini, ceza infaz kurumlarında koronavirüsle mücadele kapsamında büyük bir başarı sağladıklarını belirtti.

439 ceza infaz kurumundan sadece ikisinde Kovid-19 vakası bulunduğunu, durumu ağır veya entübe olan kimse bulunmadığını açıklayan Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, ceza ve infaz kurumlarındaki terör örgütü mensuplarının, dışarıda kamuoyu oluşturmak ve tahliye olmak için içeride Kovid-19 virüsünü bilerek bulaştırmak istediklerini, yapılan yazışma ve konuşmalardan anladıklarını da açıkladı.