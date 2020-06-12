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    Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilaç ürettik

    © İHA / NEŞRA DURMAZ
    Türkiye
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    Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik. Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 'TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu' çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi' ruhsatlandırma aşamasına geldi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 günde üretildi.

    © İHA / NEŞRA DURMAZ
    TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi üretildi.

    Yerli ham madde ile sentezlenerek üretilen ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atabay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesini sundu.

    'Sağlık Bakanı ilaçların hemen ruhsatlandırılması için talimat verdi'

    Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

    "Türk hekimlerinin Kovid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var."

    'Dünyada öncü olacak işlere imza atacağız'

    Varank, 'Covid-19 Türkiye Platformu' çatısı altındaki bütün projelerden netice almayı umduklarına işaret ederek, "Dünyada öncü olacak işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Temel araştırmalar tamamlandığında bu projelerin klinik çalışmalara ihtiyaç duyanlarını Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile bunların klinik çalışmaları tamamlanarak dünyaya çare olacak işlere bilim insanlarımızla birlikte imza atmış olacağız" ifadelerini kullandı. 

    Yerli yoğun bakım solunum cihazının da bir ihtiyaçtan doğduğuna dikkati çeken Varank, şunları söyledi:

    "18 yılda inşa ettiğimiz çok güçlü bir sağlık altyapımız var. Hem yoğun bakım yatak sayısı hem de cihaz ekipman açısından güçlü bir altyapımız olmasına rağmen 'Türkiye kendi cihazını üretsin' diye yerli solunum cihazını aynı bu şekilde 'milli seferberlik' ruhuyla bir araya gelerek ürettik hem ülkemize hem de dünyaya tanıttık. İhracat yapabiliyoruz. Aşı, ilaç projeleri de milli seferberlik ruhuyla bilim insanlarımızın fedakarlığı ve devletimizin desteklediği işler olarak kamuoyuna yansımış oldu."

    Etiketler:
    Solunum cihazı, Hasan Mandal, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Favipiravir, İlaç, TÜBİTAK, Recep Tayyip Erdoğan, Yerli ilaç, Koronavirüs, Kovid-19, Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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