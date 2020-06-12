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    Ekrem İmamoğlu

    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin gündemi değil. Ayasofya bizim onurumuzdur, bize emanettir, 1500 yıllık tarihten emanettir. Bu süreci siyasallaştırıp, siyasi zeminde konuşan sürece ihanet eder" ifadesini kullandı.

    FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, Ayasofya'nın tartışmaya açılmasına tepki gösterdi.

    "Turizmin dip yaptığı, yüz binlerce insanın işsiz kaldığı bir ortamda bu tartışmayı açmak niye?" diye soran İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Ayasofya 1500 yıllık tarihi bir emanet. Dünyanın mirası bu, muazzam bir eser. Bu manada simgeleşmiş bir alanı, bizim orada ezan-ı şerifimiz okunuyor her vakitte, yanında İslami eserlerin sunulduğu külliye tarafı var. Şimdi siz bugün yüzde 97 oranında turizmin donduğu, otellerin kapandığı, turizmin dip yaptığı, yüz binlerce insanın işsiz kaldığı bir ortamda bu tartışmayı açmak niye? Türkiye'nin gündemi değil. Bizim konumuz mu şu anda? Ayasofya bizim onurumuzdur, bize emanettir, 1500 yıllık tarihten emanettir. Bu süreci siyasallaştırıp, siyasi zeminde konuşan sürece ihanet eder."

    Kendisi için 'Asla Türkiyeli hissedemiyor' diyen Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e de yanıt veren İmamoğlu, "Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim milli duygularımı ölçemez" dedi.

    İmamoğlu, Karagül'ün sosyal medya hesabından yaptığı, "Yine Atina’yı sevindirmiş. Ayasofya'nın açılması için; 'Gerek yok' gibi bir şeyler zırvalamış. Asla Türkiyeli hissedemiyor" paylaşımıyla ilgili, "Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim milli duygularımı bırakın ölçmeyi ağzına almayı bile haddi olamaz. Onlar zavallılar. Geçmişte terör örgütleriyle yan yana duran, başta FETÖ olmak üzere, insanlar bize yorum yapamazlar" ifadesini kullandı.

    'Devlet her gün bizi denetliyor'

    ​​2019 Haziran ayından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde yaptığı icraatları anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

    • İstanbul çok önemli bir kent. Yakında bir yılımız dolacak. Üç aydır pandemiye odaklıyız. Belediyeciliği bir kenara koyup, ihtiyaçlara ve sosyal yardımlara odaklandık. Dokuz aylık belediyeciliğimizde iş ürettik. Büyük bir anlayış değişimine kavuştu İstanbul. Şeffaflık, adalet var. İstanbul, Türkiye'nin motor gücü. Her kuruşun hesabını vereceğiz dedik. Her şeyimiz toplumun önünde.
    • Devlet her gün bizi denetliyor. Ciddi bir akıl tutulması var. Hedef hizmet etmek. Engelleme, işe mani olma, kredi onaylamama var. Ne ben ne Mansur Bey buna sığınacak değiliz. Altyapı konularında çare üretiyoruz, finansman buluyoruz, bulacağız.

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    Etiketler:
    FETÖ, İbrahim Karagül, Yeni Şafak, Kısıtlama, Engelleme, Kredi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, İstanbul, İbadet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İsmail Küçükkaya, Fox TV, Ayasofya, Ekrem İmamoğlu
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