İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin gündemi değil. Ayasofya bizim onurumuzdur, bize emanettir, 1500 yıllık tarihten emanettir. Bu süreci siyasallaştırıp, siyasi zeminde konuşan sürece ihanet eder" ifadesini kullandı.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, Ayasofya'nın tartışmaya açılmasına tepki gösterdi.

"Turizmin dip yaptığı, yüz binlerce insanın işsiz kaldığı bir ortamda bu tartışmayı açmak niye?" diye soran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Ayasofya 1500 yıllık tarihi bir emanet. Dünyanın mirası bu, muazzam bir eser. Bu manada simgeleşmiş bir alanı, bizim orada ezan-ı şerifimiz okunuyor her vakitte, yanında İslami eserlerin sunulduğu külliye tarafı var. Şimdi siz bugün yüzde 97 oranında turizmin donduğu, otellerin kapandığı, turizmin dip yaptığı, yüz binlerce insanın işsiz kaldığı bir ortamda bu tartışmayı açmak niye? Türkiye'nin gündemi değil. Bizim konumuz mu şu anda? Ayasofya bizim onurumuzdur, bize emanettir, 1500 yıllık tarihten emanettir. Bu süreci siyasallaştırıp, siyasi zeminde konuşan sürece ihanet eder."

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyorum. https://t.co/OirKkYWKr6 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 12, 2020

Kendisi için 'Asla Türkiyeli hissedemiyor' diyen Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e de yanıt veren İmamoğlu, "Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim milli duygularımı ölçemez" dedi.



İmamoğlu, Karagül'ün sosyal medya hesabından yaptığı, "Yine Atina’yı sevindirmiş. Ayasofya'nın açılması için; 'Gerek yok' gibi bir şeyler zırvalamış. Asla Türkiyeli hissedemiyor" paylaşımıyla ilgili, "Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim milli duygularımı bırakın ölçmeyi ağzına almayı bile haddi olamaz. Onlar zavallılar. Geçmişte terör örgütleriyle yan yana duran, başta FETÖ olmak üzere, insanlar bize yorum yapamazlar" ifadesini kullandı.

Yine Atina'yı sevindirmiş.



Ayasofya'nın açılması için; "Gerek yok" gibi bir şeyler zırvalamış.



Asla Türkiyeli hissedemiyor. https://t.co/mgrriH7n1S — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) June 11, 2020

'Devlet her gün bizi denetliyor'

​​2019 Haziran ayından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde yaptığı icraatları anlatan İmamoğlu, şunları söyledi: