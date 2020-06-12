Sevda Noyan için 6 yıla kadar hapis istemi

Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" diyen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan yazar Sevda Noyan için iddianame hazırlandı.

Noyan hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Noyan, programda "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler. Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza... Liderim Recep Tayyip Erdoğan... Sonuna kadar onun yanındayım."

RTÜK ise Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası vermişti.