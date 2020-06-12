Vali isyan etti: Batmanlılar yeni normale alışamadı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vakalarının artığına dikkat çekerek, "Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var" dedi.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu Batman'da normalleşme süreciyle birlikte vaka sayısında artış gözlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batmanlıların her şeyin normale döndüğüne dair bir tavır içinde olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor."

'Sonradan 'Neden cezalar kesildi?' diye sızlanmalar olmasın'

Kent genelinde koronavirüs tedbirlerinin sürdüğünü, uymayanlara ceza kesileceğini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Buradan çağrı yapıyoruz, lütfen dikkat edin. Sonradan 'Neden cezalar kesildi?' diye sızlanmalar olmasın. Biz ceza yazmak istemiyoruz, fakat elimizde olan argümandan biri de ceza. Kamu araçları, kurallara uyulması için sürekli anons yapıyorlar. Bu uyarılar etki etmeyince elimizde de başka bir argüman kalmıyor. Artık cezai işlem yapmaktan başka çare kalmıyor. Son günlerde bu rehavetin sonucu olarak dalgalanmalar yaşıyoruz. Günlük pozitif vaka sayıları yukarıya doğru yükseliyor. Bunu önlemenin tek yolu var, kurallara uymak. Tek felsefemiz maske takmak, mesafe kuralına uymak ve hijyen. Bu üç kurala uyacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu kurallar için hassas olmaya davet ediyorum."