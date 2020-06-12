Sosyal medya fenomeni Övüç hakkında hapis cezası istemiyle iddianame

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, 'halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Murat Övüç'ün Instagram hesabından ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın sözlerine yönelik Ermenilerle ilgili bir paylaşım yaptığı anlatıldı.

İddianamede, Övüç'ün 'halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Övüç, "Kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" demişti.