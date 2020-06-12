Çavuşoğlu'ndan Almanya’ya 'seyahat uyarısı' tepkisi: Bizim için anlaşılır değil

Almany'nın koronavirüs vaka ve ölü sayısı yüksek olan İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkelere seyahat uyarısını kaldırırken Türkiye’ye bu uyarıyı 31 Ağustos tarihine kadar uzatması iki ülke arasında yoğun görüşme trafiğine neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise mevkidaşı Heiko Maas’la telefon görüşmesi yaptı.

Hrriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Spiegel Online’a konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kararı düş kırıklığı olarak niteledi ve “Kararın arkasında yatan bilimsel gerekçe bizim için anlaşılır değil” dedi. Çavuşoğlu, Almanya’nın uyarıyı mümkün olduğu kadar erken kaldırmasını beklediklerini vurguladı. Türkiye’nin güvenli bir seyahat için tüm hazırlıkları yaptığını belirten Çavuşoğlu, alınan tedbirlerin Alman şirketi TÜV-Süd tarafından da test edildiğini hatırlattı:

“Misafirlerimizin Türkiye’ye girişlerinden dönüşlerine kadar koronavirüse karşı tüm hijyen önlemleri alınmıştır.”

'Türkiye'nin havalimanındaki önlemlerine rağmen Almanya Dışişleri Bakanı sıcak bakmıyor'

Spiegel’in haberine göre Türkiye, İstanbul Havalimanı’nda bir laboratuvar kuracak, ateşi 38 derece veya üzerinde olan yolcular hızla korona testinden geçirilecek, 2.5 saat içinde sonuç alındıktan sonra, koronavirüs tanısı çıkanlar hemen Almanya’ya geri gönderilecek. Türkiye bunun için THY’ye olası koronavirüs hastaları için arka koltukları boş tutması yönünde bir talimat da gönderdi. Spiegel tüm bu önlemlere rağmen Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın halen tereddüt ettiğini belirtti. Buna karşı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mevkidaşı Thomas Bareiss nezdinde girişimde bulunduğu, Bareiss’in Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasından yana olduğuna dikkat çekildi.