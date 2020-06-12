Beşiktaş'taki otobüs saldırısının sanığı Kovid-19 gerekçesiyle tahliye istedi

Beşiktaş'ta durağa dalarak 1 kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan Necdet Karakuş, Kovid-19 nedeniyle birden fazla tahliye talebinde bulundu. Cezaevinde intihar etme güdüsü ile yaşadığını ve akıl sağlığının bozulduğunu belirten Karakuş’un tahliye talebi reddedildi.

Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet Karakuş, 3 Kasım 2019'da Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde Ortaköy yönüne ilerlerken kalabalık gördüğü otobüs durağına hızla dalmıştı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Cezaevinde 8 aydır tutuklu kaldığını belirten Necdet Karakuş avukatı aracılığıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne birden fazla dilekçe vererek Kovid-19 sebebiyle tahliye olmak istediğini belirtti.

Karakuş, cezaevinde ciddi psikolojik rahatsızlıklar geçirdiğini ve intihar etme güdüsü ile yaşadığını öne sürdü. Mahkeme, Karakuş’un talebini reddetti.

'Bu bedeni taşıyamıyorum'

Dilekçede koğuşunda durmaksızın ağladığı ve kendisine zarar verdiği için Karakuş'un cezaevi revirinde rehabilite edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Karakuş'un ailesine, “Ben artık bu bedeni taşıyamıyorum. Hakkınızı helal edin” dediğini belirten avukatı, psikolojik rahatsızlıkları, intihar etme güdüsü ile hareket eden sanığın akıl hastası olabileceğine yönelik kuvvetli şüphelerin bulunduğunu ileri sürdü.

Acılı aileden 'üst sınırdan ceza verin' talebi

Saldırıda hayatını kaybeden Yaşar Tahir Billur’un yaralı kurtulan eşi Ayşe Feride Billur, çocukları Altuğ Billur ve Tuğba Billur ise avukatları aracılığıyla mahkemeye verdikleri dilekçede sanığın üst sınırdan ceza almasını istedi.

Sanık Karakuş’un özel problemlerini bahane ederek kafasında kurguladığı olayda bilerek ve isteyerek öldürme kastıyla hareket ettiğini belirten Billur Ailesi'nin avukatı, sanığın otobüsün güvenlik kameralarını bozduğunu, güzergahını değiştirerek kalabalık gördüğü otobüs durağına hızlıca daldığı hatırlatıldı.

Dilekçede, sanığın olaydan bir gün önce uyuşturucu kullandığı belirtilerek, “Saldırının ardından bıçakla duraktakilere ve yaralılara saldıran sanık yoğun öldürme hissi ile hareket etmiştir” denildi.

'Akli dengesi bozuk numarası yapıyor'

Sanığın olay gerçekleştikten sonra akli dengesinin bozuk olduğuna inandırmaya çalıştığı ve bu şekilde hareket ettiği belirtilen dilekçede, aynı evde yaşayan babasının oğlunun akıl sağlığında problem olmadığına dair ifadesinin olduğu hatırlatıldı. Billur Ailesi dilekçelerinde sanığın üst sınırdan hüküm giymesini istedi.