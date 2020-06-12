Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Selami Gürtel, 2005 yılında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada İsmail Y. adlı vatandaşı öldürdü.
Olaydan sonra tutuklanan Gürtel, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahallesine dönen Gürtel, dün de cinayetin yaşandığı araziye gitti.
Gürtel'i takip eden İsmail Y'nin oğlu Harun Y., babasının katilini tüfekle vurarak öldürdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Bürosu ekipleri sevk edildi.
Gürtel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayetin ardından kaçan Harun Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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