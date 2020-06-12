İBB'den 5 bin yeni taksi plakası projesi: Elektronik sistemle donatılacak, QR kodu ve İstanbulkart'la ödeme yapılacak

İBB Başkanı İmamoğlu, taksi plakası ve deniz taksiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla İstanbul'u kıyaslayan İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor. Biz kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle. Meclis'e getireceğiz bu konuyu. Eğer Meclis’te uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa, oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz aslında."

İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını belirten İmamoğlu, 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını dile getirdi.

'Özel tasarım taksi modeli çalışması yarışması başlatacağız'

İmamoğlu, bu 5 bin taksiyi elektronik sistemle donatacaklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Bunu yapmaya İBB kanunen yetkili. QR koduyla, İstanbulkart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir de özel tasarım taksi modeli çalışması yarışması başlatacağız. Korunaklı, pandemi sürecine uygun, taksiciyle müdahalesi olmayan... Bildiğimiz sarı taksi. Tarife aynı, her şey aynı. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Taksici esnafı için de hem taksilerini yenilemeyle ilgili hem de bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili de yarışma açacağız. Bir nevi İstanbul'a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla."

'50 deniz taksi ile denize ineceğiz'

İstanbul'da deniz ulaşımının payının yüzde 3’ler seviyesinde olduğunu, bu payı büyütmeleri gerektiğini belirten İmamoğlu, "8 ayda 50 deniz taksi ile denize ineceğiz. 50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz" diye konuştu.