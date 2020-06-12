Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yurt dışı uçuş takvimini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Haziran ayı uçuş takvimimizde 39 ülke, temmuz ayı uçuş takvimimizde 24 ülke, ağustos ayında da 23 ülke ile dış hat uçuşlarını açacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, iç hat uçuşlarında normalleşme çalışmalarının hızla devam ettiğini, gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

Havayolunu kullanan yolcuları, yolculuk sürecinin başlangıcından varış noktasına kadar titizlikle takip ettiklerini, aldıkları tüm tedbirleri harfiyen uyguladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Bu uygulamalarımızdan doğan tecrübemizi de diğer ülkelerle paylaşıyoruz. Ülkemize gelmek isteyen ziyaretçilerimize, gerçekleştirecekleri güvenli uçuş hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz; havayolları, yabancı ziyaretçilerimizin ülkemize gelişinde en önemli ulaşım aracıdır. Fakat havayollarının salgının yayılmasında taşıdığı risklerden dolayı, kullanımında hala bazı çekinceler var. Bizde bu çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz” dedi.

'Haziran ayı uçuş takvimimizde 39 ülke, temmuz takvimimizde 24 ülke, ağustosta 23 ülke ile dış hat uçuşlarını açacağız'

Salgın sonrası normalleşme adımlarının her ülkede farklı zamanlarda gerçekleştiğini söyleyen Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarını kademeli olarak açacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu nedenle ülkelerle koordinasyonumuzu sıkı tutuyor, hem kendi normalleşme sürecimizi aktarıyor, hem de onların normalleşme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede, karşılıklı ortaya çıkan olumlu görüşler doğrultusunda, dış hat uçuşlarını kademeli olarak açacağız. Haziran ayı takvimimizde 39 ülke bulunmaktadır. Temmuz ayı dış hat uçuş takvimimizde 24 ülke, ağustos ayı içinde ise 23 ülke ile dış hat uçuşlarını açacağız. Bazı ülkeler normalleşme sürecine dair yasal altyapıyı ve düzenlemeleri henüz tamamlayamadı. En kısa sürede tamamlamalarını ve onlarla da uçuş planlarımızı yapmayı ümit ediyorum. Türkiye olarak biz hazırız.”