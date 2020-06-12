Vaka sayısının arttığı şehirlerde enfekte olan sağlıkçı sayısı da yükseliyor

Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Batman'da koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. Diyarbakır'da 120 sağlık çalışanının enfekte olduğu öğrenildi. Birçok mahallede sokakların karantinaya alındığı ve 65 yaş üstü 3 kişinin dün yaşamını yitirdiği Cizre'de de bugün 12 sağlık çalışanının testleri pozitif çıktı.

Normalleşme süreci öncesi koronavirüs vaka sayısının en az olduğu kentlerde son bir haftadaki artış dikkat çekiyor.

Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Batman'da artan vaka artışı ile birlikte karantinaya alınan yerler de çoğaldı.

Normalleşme sürecinin başladığı Ramazan Bayramı öncesi vaka sayısının 60'a kadar düştüğü Diyarbakır’da vaka sayısında hızlı arttış dikkat çekerken, sağlık örgütleri verilerine göre şehirde şu an 1500’e yakın vaka sayısı var.

Kentteki koronavirüs vakalarında artış nedeniyle maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

'Vaka sayısı 1500 civarında, 120 sağlık çalışanı enfekte oldu'

Sputnik'e konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir, vaka sayısındaki artışla ilgili Sağlık Müdürlüğü'yle görüştüklerini söyledi.

12 günlük vaka sayısındaki artışın düşmediğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vakalar için bayram öncesi bir kat ayrılmıştı, şimdi 5 kat ayrılmış. Fakültede de vaka takip ediliyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede salgının devam ettiği, dolayısıyla Kovid-19 ile mücadeleye devam edilmesi ve filyasyonun etkili olarak devam edilmesi gerektiğini konuştuk. Diğer bir konu ise salgın sürecinde ertelenmiş, birikmiş olağan sağlık sorunu bulunan, başta kanser olmak üzere birçok kronik hastalığa sahip farklı hasta grubunun sağlık gereksinimi de karşılanacak şekilde planlanma yapılmalıdır. Salgın sürecinde aksayan bağışıklama hizmetlerinin tamamlanması, kronik hastalıklar, koruyucu hizmetlerle ilgili taleplerin karşılanması, artabilecek ruh sağlığı hizmetleri gereksinimlerine hazırlık yapılmalıdır. Elimizdeki verilere göre vaka sayısı şu an 1500 civarında. 25'i yoğun bakım olmak üzere hastanede tedavi gören 250 hasta var. Son bir haftadır durum böyle. Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı da arttı. Şu an 120’ye yakın sağlık çalışanı enfekte olmuş durumda."

Cizre'de 3 kişi vefat etti, 12 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı

Vaka sayısındaki artışıta dikkat çeken bir diğer bölge de Şırnak'ın Cizre ilçesi. Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Kuni, vaka sayısıyla ilgili verilerin kendileriyle paylaşılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu an genel olarak Şırnak’ta, özellikle de Cizre’de durum çok kötü. Cizre’de hemen hemen tüm mahallelerde sokaklar karantinaya alınmış. Hastaneye gidenler geri gönderiliyor. Durumu kötü olanlar başka yere sevk ediliyor. Şu an yer kalmamış, ya Diyarbakır ya Batman ya da Adana’ya gönderiliyorlar. Bayram öncesinde vaka sayısı 88’di. Ama şimdi o sayı çok artmış durumda. 300-400 kişiden bahsediliyor. Karantinaya alınan evler var. Güvenlik güçleri geliyor, bir kağıt yapıştırıyor ve gidiyor. Ne bir denetim ne başka bir şey var. Sokağı karantinaya aldıklarında da bir demir bırakıp gidiyorlar. Oradan karantina sayısının fazla olduğunu biliyoruz. Vaka sayısı ve vefat sayısına dair net bilgi yok. Ama eski belediye başkanımız, tanıdığımız 1-2 kişi vefat etti. Koronadan mı değil mi onu bilmiyoruz. Hastaneler şu anda dolu, yer yok. Gelen vakaları da gönderiyorlar. İlk önce bir akciğer grafisi çekiyorlar, bir bulgu gördüklerinde sevk ediyorlar. Eğer koronavirüs bulgusu yoksa genelde eve gönderip 14 gün evde bekletiyorlar. Yoğun bakımların dolduğu, yatakların dolu olduğu duyumu alıyoruz. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve gerekirse sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gibi radikal tedbirlere gidilmesi gerekiyor."

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre dün 65 yaş üstü 3 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerden biri de eski Cizre Belediye Başkanı Sabri Vesek. Öte yandan Cizre'de bugün 12 sağlık çalışanının da testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Mardin'de test talep sayısında 10 kat artış

Mardin'de de koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Mardin Tabipler Odası Başkanı Derya Etem, ellerinde vaka sayısıyla ilgili bir veri olmadığını ancak ilçelerden gelen test talep sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Etem, "Test talep sayısında 10 katına kadar bir artış var. Vaka sayısında olmasa bile şüphelenilip örnek alınan kişi sayısında artış var. Daha önce haftada bir, en fazla iki tane test gönderiyorduk. Bu hafta 15 şüpheli vaka testi gönderdik. Pozitif olanları bize söylemiyorlar. Kızıltepe ve Nusaybin’den gönderilen test sayısında ve aile hekimlerinin şüphelenip gönderdiği hastalarda da artış oldu. Nusaybin'den 100 PCR testi gönderildi. Kızıltepe'de de 100'e yakın. Bu rutin gönderdiğimiz test sayısının 10 katı” dedi.

Batman: Günlük pozitif vaka sayıları yükseliyor

Vaka sayısının arttığı bir diğer kent de Batman. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vakalarının artığını duyurdu.

Şahin, "Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor. Günlük pozitif vaka sayıları yukarıya doğru yükseliyor" dedi.