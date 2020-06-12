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    Sarıkaya: Baro başkanları AK Partili yetkililerle görüşmelerinde 24 Şubat 2018'i hatırlatmış

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006121042238976-sarikaya-baro-baskanlari-ak-partili-yetkililerle-gorusmelerinde-24-subat-2018i-hatirlatmis/

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleriyle ilgili yasal düzenleme tartışmasıyla ilgili olarak kulis bilgisi aktardı. Sarıkaya, baro başkanlarının AK Partili yetkililere Ankara'da 10 bini aşkın avukatın toplandığı 24 Şubat 2018 gününü hatırlattığını söyledi.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Barolardan AK Parti’ye 24 Şubat hatırlatması' başlığıyla yayımlanan yazısında barolar hakkında yapılmak istenen düzenlemeyle ilgili olarak yeni kulis bilgilerini aktardı.

    "Önce baro seçimlerinin çarşaf liste yerine nispi temsil ile yapılmasına karar verildi, sonrasında bundan vazgeçildi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da önceki gün yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekip, 85-90 avukatın bir araya gelmesiyle 'çoklu baro' kurulmasının önünü açacak düzenlemeyi haftaya TBMM’ye getireceklerini açıkladı" hatırlatmasında bulunan Sarıkaya, şöyle devam etti:

    "Türkiye Barolar Birliği’nin öncülüğünde önceki gün 31 ilden gelen baro başkanlarının Ankara’da Adalet Bakanı ile yaptığı görüşme sırasında gelen bu açıklama dikkat çekti.

    Baro başkanları Bakan Gül ile görüşmelerinin hemen ardından TBMM’ye geçip, Özkan ve diğer Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile 3 saati aşan görüşme yapmışlar.

    Öncesinde Kamu Ombudsmanı Şeref Malkoç, sonrasında da CHP ve HDP yöneticileri ile buluşan baro başkanları, dün de MHP ve İYİ Partili yetkililerle görüştüler.

    'Bayburt'ta 30 avukat yok'

    Baro başkanları AK Parti Grup başkanvekilleri ile görüşmelerinde çıkabilecek sorunlara işaret etmiş.

    Baroların yapısı yerine, avukatların sorunlarına odaklanılmasını, CMK’dan kaynaklanan zorunlu müdafi ücretlerinin düşüklüğüyle ilgilenilmesini istemişler.

    Bir ilde baro oluşturmak için 30 avukatın bulunması gerektiğini de anımsatıp, 'Bayburt’ta olmadığı için Gümüşhane Barosu ile birlikte hareket etmek zorundalar' anımsatmasını yapıp, birden çok ilde avukat sayısında yaşanan azlığa vurgu yapmışlar.

    Sadece büyükşehirlerde bir düzenleme yapılmasının da Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağını belirtmişler.

    'Hakim ve savcılar da ayrı örgüt isterse'

    Avukatların farklı barolara ayrılması halinde ilerde hakim ve savcıların da benzer şekilde farklı kurullarda yer alma isteğinin ortaya çıkabileceğine de dikkat çekip, bu tür çoklu baro örgütlenmesinin yaratacağı olumsuzlukları anımsatmışlar.

    Bir hafta içinde düzenlenip getirilecek bir kanunun yaratacağı sıkıntılar konusunda da uyarıda bulunup üzerinde uzun süreli tartışılması gerektiğine vurgu yapmışlar.

    'Türkiye ibaresi' hatırlatması

    Bu aşamada ilginç bir gelişme yaşanmış, baro başkanları Ankara’da 10 bini aşkın avukatın toplandığı 24 Şubat 2018 günü hatırlatmasında bulunmuş.

    Sözünü ettikleri Türk Tabipler Birliği’nin Zeytin Dalı Harekatı hakkında 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması sonrası yaşanan gelişmeler.

    O dönem Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti ve MHP’den sert tepki gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da başındaki 'Türk' ifadesinin Bakanlar Kurulu kararı olduğunu belirtip çıkarılması gerektiğini söylemişti.

    Bununla kalınmayıp Barolar Birliği’nin başındaki “Türkiye” ibaresinin de kaldırılması için adım atılmıştı.

    10 bin avukatın gösterisi

    Bunun üzerine baro başkanlarının çağrısı üzerine 10 bini aşkın avukat 24 Şubat 2018 günü Ankara’da buluşmuştu.

    Ancak buluşmanın sabahında TBB Başkanı Feyzioğlu’nun Başbakan Yıldırım ile görüşüp, 'Şimdi 10 bin avukat geldi, böyle giderse yarın 100 bin gelir' deyip atılan adımın geri çekilmesini istediği ortaya çıkmıştı.

    Başbakan Yıldırım’ın 'Fazla kurcalamayalım' diyerek Türkiye ibaresinin kaldırılmasından vazgeçildiğini söylemesi üzerine avukatlar eylemlerini daha düşük tonda gerçekleştirmişti.

    AK Parti ile yapılan görüşmede bu durum anlatılmış, çoklu baro sisteminin yaratacağı tepkiden söz edilmiş, kanunun hazırlanmasına desteğe hazır oldukları da kayda geçirilmiş.

    AK Parti yöneticileri, 'Mutlaka şöyle olacak diye bir fikrimiz yok, görüşleri topluyoruz, ona göre karar vereceğiz' yanıtını vermiş.

    Baroların bu yılın ekim ayında, Türkiye Barolar Birliği’nin de gelecek yılın Mayıs ayındaki seçimi dikkate alındığında kanun düzenlemesinin ekim sonrasına kalma ihtimali düşüyor."

    Etiketler:
    AK Parti, Düzenleme, Seçim, Türkiye Barolar Birliği, Avukat, baro
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