Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Metin Topuz'la ilgili açıklamalarına tepki: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakkında mahkumiyet kararı verilen Metin Topuz'la ilgili ABD tarafından yapılan açıklamalara yanıt verdi. Gül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra, firari eski savcı Zekeriya Öz'le de irtibatlı olduğu öne sürülen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'la ilgili ABD'den gelen açıklamaları eleştirdi.

Gül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi.

Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz. https://t.co/nMmcBkoPqE — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 12, 2020

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