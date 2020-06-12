Taksicilerden İBB'nin yeni taksi projesine tepki: 'Esnafımızın tansiyonu yükseldi'

Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla İstanbul'u kıyaslayan İBB Başkanı İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını, şehre 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıkladı.
Taksileri elektronik sistemle donatacaklarını belirten İmamoğlu, çalışmayla İstanbul'a özgü taksi üretimine start vermiş olacaklarını da söyledi.
İmamoğlu'nun projesini değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, şehirdeki taksi sayısının yeterli olduğunu, taksici esnafının da kararı desteklemediğini söyledi.
'Esnafımız bir bedel ödedi ve bu plakaları aldı'
Yeni taksi modeli kararıyla ilgili daha önceden bilgilendirilmediklerini ifade eden Yurt, şöyle konuştu:
İstanbul'un asıl sorununun trafik olduğunu söyleyen Yurt, "Önce trafik çözülmeli, sonrasında taksi sayısı düzenlenmeli. İstanbul'da 17 bin 385 taksi var. Bir de mahalle korsanları var. Mahalle korsanlarının çözülmesi gerekiyor. Bir dönem taksimetre yoktu, bir liste verilirdi, liste fiyatı üzerinden taşımacılık yapılırdı. Şimdi mahalle korsanları bu şekilde hizmet veriyor. Önce bunlar çözülmeli. Bunlar çözülmedikten sonra taksi sayısının yeterli olup olmadığına şu an için karar verilmemeli. Kiralık plaka olayı kanunen geçerliliği olmayan bir düzenlemedir. Esnaf arasında alınıp veriliyor ama bunun kanun tarafı yok. Önce bunun kanun çerçevesinde oluşması gerekiyor. Plaka sayısının artırılmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.
'18 bin taksiyle iş yapamıyoruz'
DHA'ya konuşan taksici Kenan Ertuğrul, "Şu anda bile 18 bin taksiyle iş yapamıyoruz. Bir dönem tek ve çift plaka uygulaması başlatıldı. Biraz iş yapmaya başlamıştık. 5 bin taksi fazla. Başka bir plan varsa faydalı olabilir ama zannetmiyorum" şeklinde konuştu.
Taksici Adem Ekinci, "Şu an taksi sayısı yeterli. Belli saatlerde olmuyor. İsterse 5 bin değil, 10 bin tane plaka çıkarsa belirli saatlerde zaten bulunmuyor. Sabah ve akşam 10 bin tane araba çıksın yine araba yok. Her tarafta araba var. Şu an mevcut 18 bin taksi var yeterlidir. Belli saatlerde olmuyor evet ama sonra sabah iş bitiyor, arabalar duraklarda bekliyor" dedi.
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