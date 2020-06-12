Aydın'da hastaya hakaret eden doktora soruşturma

Aydın'da bir hastaya bağıran, yakınına da küfür eden doktor hakkında görevli olduğu üniversite yönetimince soruşturma başlatıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde bir doktorun hasta ve hasta yakınına bağırdığı ve hakaret ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Bunun üzerine ADÜ Rektörlü konuya ilişkin açıklama yaparak Prof. Dr. O.N.A hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyunu olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

'Mahcup duruma düşürüldüm'

Doktor tarafından hakarete uğrayan 87 yaşındaki Mesrure Toker (87), DHA'ya konuştu.

Toker, "Mağdur duruma düştüm. İyileşmeden beni yolladılar. Ameliyatı kendi değil, asistanlarına yaptırdı. Saat 04.00'den saat 09.00'a kadar ağrılar içerisinde kaldım. Benim ameliyatımı gerçekleştirenler iğne yaptı. Diğer doktor hiç gelmedi. En sonunda geldikten sonra bizi kovdu. Kötü laflar sarf etti. Mağdur ve mahcup duruma düştüm. İyileşmeden evimize çıktık geldik" diye konuştu.

Toker'in emekli hemşire kızı Nazlı Toker ise, "Bugün itibariyle avukatımıza vekalet verdim. Annemize hakaret eden doktor hakkında adliye, Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e şikayette bulunacağız. Annem tedaviden fayda görmediği gibi hakarete uğradı. Ailece bizim gururumuzu kırdı. Profesör ve yaşının ilerlemiş olmasına rağmen deontolojiyi çiğnedi. Bizleri elinin tersiyle resmen hastaneden defetti. Bizim yaşadıklarımızın başkalarının başına gelmemesini diliyorum. Doktor hakkında biran önce işlem başlatılmasını istiyorum. Hastaneden beni aradılar ve doktor hakkında işlem başlatıldığı bilgisini verdiler" dedi.