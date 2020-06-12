FETÖ'den gözaltına alınan 6 astsubay itirafçı oldu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay, itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve bu kişileri teşhis ettikleri öğrenilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.