Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere bölgesel konularda ve 17-18 Haziran’da telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.