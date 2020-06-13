RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank yönetimine getirildi

Kamu bankalarının genel kurulları yapıldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetimine atanmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk Bankası yönetim kurulu üyeliğine atandı. Halkbank, Şahin'e verilen yeni görevi Kamu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

Şahin, yeni göreviyle birlikte RTÜK’te, Basın İlan Kurumu’nda ve Halkbank’ta görev almış oldu.

3 maaş alması eleştirilmişti

Şahin’in daha önce TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliği de olduğu ortaya çıkmış ve CHP’li Ali Öztunç, Şahin hakkında “RTÜK başkanı olarak maaş alıyor, Basın İlan Kurulu’nda genel kurul temsilcisi olarak 5 bin 300 lira maaş alıyor, TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olarak da 15-20 bin lira arasında maaş alıyor. RTÜK başkanının aylık maaşı 50-60 bin lirayı buluyor” demişti.