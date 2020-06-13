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    Mahir Ünal

    AK Partili Ünal: Sosyal medyadan yasakçı tutum sonuç vermez

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Twitter'ın Türkiye'de 7 binden fazla sosyal medya hesabını kapatmasına ilişkin "Sosyal medyadan yasakçı tutum sonuç vermez" dedi.

    Ünal, CNN TÜRK ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. 

    Twitter'ın Türkiye'de 7 binden fazla hesabı kapatmasına ilişkin konuşan Ünal, platformun tarafsız olmadığını belirterek "Herhangi bir şekilde içeriklere müdahalesi söz konusu olamaz. Tarafsız bir platform olarak, sadece veri sağlayıcı. Twitter bu kararla tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermenin kapatma nedeni olması kabul edilebilir mi?" diye konuştu. 

    Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Twitter'a uyarıda bulunduğunu hatırlatarak "İddia ne? Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek... Benim tweetimi de örnek koymuşlar. Benim bu harekata destek mahiyetinde attığım tweet, HDP'nin PKK ile ilişkisi bunu dünya alem biliyor. Trump geçtiğimiz hafta uyarıda bulundu. Ama bu hareketiyle Twitter tarafsız platform olmadığını, taraflı bir yayıncı gibi davrandığını ve içeriye müdahale ettiğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı. 

    'Siber Egemenlik dönemi başlıyor'

    Vatandaşların kişisel verilerinin korunması, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin görevi olduğunu söyleyen Ünal, şöyle devam etti: 

    "Yanı başımızda yeni bir dünya oluşuyor. Artık siber sahanlar. Ülkelerin etkinlikleri siber sahanlıkta da geçerli olacak mı? Bugün Facebook, Twitter gibi 5 büyük şirket, hiçbir hukuk tanımaksızın uygulamalar yapıyorlar. Önümüzdeki süreçte siber vatan kelimesini sıkça duyacağız. Siber Egemenlik dönemi başlıyor.

    'Mavi vatan' gibi, 'siber vatan' kavramını duyacağız. Bu şuna karşılık geliyor. Benim vatandaşlarım, aynı zamanda sosyal ağların kullanıcıları. Dolayısıyla vatandaşlarımın, özel hayatının gizliliği, kişisel verilerinin korunması, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması kimin görevi?

    Devlet olarak benim görevim. Bu platformlar veri sağlayıcı olmaktan çıkıp operasyonel bir tavır almaya ve içeriye müdahil olmaya ve taraflı davranmaya başladılar. Stanford'un raporunu hazırlayan iki Türk kökenli kişi var. Paylaşımlarına baktığınızda HDP'yi YPG'yi destekleyen bir sempatizan."

    'Cambridge Analytica bizimle görüşmek istedi'

    Ünal ayrıca, 2018'de  Cambridge Analytica'nın kendileriyle görüşmek istediklerini ancak kabul etmediklerini anlattı: 

    "Dediler ki 'Biz her türlü veriye ulaşıyoruz, seçmen davranışına etki edecek faktörleri sizinle paylaşabilir ve o davranışlara etki edecek verileri size hazırlayabilir ve her bir tekil kullanıcılarının önüne onun oy verme davranışına etki edecek mesajı oluşturabiliriz'. Dedik ki 'Biz böyle bir şey yapmayız, böyle bir şeyin içinde olmayız.'

    Sosyal medya platformlarının büyük bir farkındalıkla kullanılması gerektiğini ifade eden Ünal, "İnsanlara sosyal medyayı kullanmayın demiyorum. Ama büyük bir farkındalıkla devam etmeliler. Bu tarafsız gibi görünen platformlar bir anda sizin verilerinizi birilerine rahat bir şekilde satabilir. Sosyal medyadan yasakçı tutum sonuç vermez. Salgınla beraber dijtal çağ 10 yıl erkene çekildi. Bu yüzden bu gelişmenin gerisinde kalamayız. Her ülke bununla ilgili çalışmalar yürütecektir" dedi. 

     

    Etiketler:
    Cambridge Analytica, Sosyal medya, AK Parti, Twitter, Mahir Ünal
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