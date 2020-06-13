Bakan Selçuk'tan 'işten çıkarma yasağı' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İnşallah istihdamı korumak için işten çıkarma yasağını bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz" dedi.

Selçuk, NTV'ye verdiği röportajda çalışma hayatındaki koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşten çıkarma yasağının süresine ilişkin soruya cevap veren Selçuk, "Fesih kısıtı ile işlerini kaybetmelerini engelledik vatandaşlarımızın. Aynı zamanda iş verenlerimizin giderlerini azaltacak bir destek sağlayarak da hem işçi hem işverenlerimizi korumayı hedefledik. İnşallah istihdamı korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz" ifadelerin kullandı.

Normalleşme desteği

Selçuk, kısa çalışmaya başvurmuş çalışanların normal çalışma düzenine geçmesi için bir 'normalleşme desteği' sunulacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Diğer bir çalışma da istihdama dönüş. Bir şekilde işini kaybetmiş olan çalışanlarımızın tekrar işine dönmesi için bir istihdama dönüş desteğimiz olacak. Bu da 2019 Ocak ve Nisan 2020 arasında işini kaybetmiş diğer çalışanlarımız için olacak. Bir yapmak istediğimiz de ilave istihdam sağlayan işverenlere de bir destek sunacağız."

Selçuk tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili ise "Temel hedefimiz çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak" dedi.

Selçuk ayrıca, 1 milyar 700 milyon liranın çalışanlara aktarıldığını söyleyerek, nakdi ücret desteği alan vatandaşların sayısının 1 milyon 458 bine ulaştığını belirtti.