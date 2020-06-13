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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar sürecek

    © AA / Metin Aktaş
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bilinmelidir ki mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği tarafından online olarak organize edilen, Kudüs ve Mescid-i Aksa Dayanışma Buluşması’nda konuştu.

    Video konferansla gerçekleştirilen buluşmada, Kudüs'ün insanlığın en köklü mirasına ve tarihi serüvenine tanıklık eden evrensel bir değer olduğunu aktaran Erbaş, "İslam medeniyetinin tarihsel bilgi ve değerler hafızasıdır. Bu itibarla Müslümanların hayatında vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir şehirdir" vurgusu yaptı.

    Filistin ve Kudüs'ün tarihini, bugününü ve geleceğini ele alırken İslam coğrafyasının genel durumu ve temel sorunlarının da konuşulması gerektiğinin altını çizen Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

    "Kudüs'ü işgal edenler, İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulmaktadırlar. Dolayısıyla Müslümanlar olarak hep beraber ciddi ve köklü bir muhasebe ve özeleştiri yapmak durumundayız. Coğrafyamızın nasıl küresel aktörlerin güç gösterisi alanı haline geldiğini ve ümmeti zayıflatan faktörleri kapsamlı olarak ele almak ve çözüm üretmek zorundayız."

    Erbaş, 'Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin, dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenlerin, hukuk, insaf, vicdan, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadığına dikkati çekerek, bu durumun tek çözümünün ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olması olduğunu' söyledi.

    'Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa eğitim müfredatlarına dahil edilmeli'

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin davasının yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılmasının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

    "Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili dini ve tarihi bilgilerin tüm İslam coğrafyasında eğitim ve öğretim müfredatlarına dahil edilmesi önemlidir. Müslümanların Kudüs'teki tarihi eserlerini araştıran kurum ve kuruluşlarını, keza Kudüs davasını savunmak üzere hizmet yürüten medya kuruluşlarını desteklemeliyiz. Müslüman ülkelerin dini kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Kudüs bilincini güçlendirecek farklı etkinlikler yapmaya devam etmelidir."

    'Cumhurbaşkanımız, en yüksek sesle Kudüs davasını savunmaktadır'

    Türkiye'nin her zaman Doğu Türkistan'dan Filistin'e dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların yanında olduğuna işaret eden Erbaş, Ocak 2018'de İstanbul'da Uluslararası Kudüs Sempozyumu'nun düzenlendiğini ve buradan çıkan sonuç bildirgesiyle Kudüs davasının tüm dünya kamuoyuna aktarıldığını anımsattı.

    Türkiye'de her hafta bir yerde Kudüs'le ilgili bir çalışma, bir konuşma ve bir faaliyetin mutlaka bulunduğuna, 100 bini aşkın camide Kudüs'le ilgili hutbeler okutulduğuna dikkati çeken Erbaş, Mayıs 2018'de de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Kudüs meselesi için özel olarak toplandığını ve o gün, dünyaya güçlü bir mesaj vermek için 1 milyonu aşkın insanın katılımıyla Büyük Kudüs Mitingi'ni gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Davos ve Birleşmiş Milletlerde olduğu gibi her zaman tüm uluslararası toplantılarda en açık şekilde ve en yüksek sesle Kudüs davasını savunduğunu anımsatan Erbaş, "Bilinmelidir ki mücadelemiz, Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

    Erbaş konuşmasını "Bu vesileyle her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum" sözleri ile tamamladı.

    Nekse'nin (İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini işgal etmesi) 53. yıl dönümü olması ve İsrail'in son zamanlarda Batı Şeria'yı "ilhak" etme planları üzerine düzenlenen buluşmaya, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmed Al-Reysuni, Yüksek İslam Komisyonu Başkanı, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün eski Müftüsü Dr. İkrime Sabri, Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği Başkanı Dr. Nawaf Takrouri'nin yanı sıra başta Endonezya, Hindistan, Moritanya, Senegal ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeden alimler katıldı.

     

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    Etiketler:
    İslam, Mescid-i Aksa, Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği, Kudüs, Filistin, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş
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