Koca, sadece koronavirüs hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nden fotoğraf paylaştı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde çekilmiştir” ifadelerini kullandı.
PAYLAŞTIĞIM FOTOĞRAF, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde çekilmiştir. pic.twitter.com/LcCvoU38dy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020
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