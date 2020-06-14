Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu bugün Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu bugün Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu Türk mevkidaşları ile bölgesel sorunları görüşmek üzere bugün İstanbul’da olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, başkanlığını üstlendikleri kurumlar arası Rus heyetle birlikte bölgesel sorunlar ile ilgili görüşmelere katılmak üzere İstanbul’u ziyaret edecekleri belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma doğrultusunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 Haziran 2020 tarihinde başkanlığını üstlendikleri kurumlar arası Rus heyetle birlikte karşılıklı ilgi duyulan bölgesel sorunlar ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye’yi ziyaret edecek."