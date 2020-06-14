Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanların Kovid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken Taksim Meydanı’ndan yine bu uyarılara aldırış edilmediğini gösteren görüntüler kameraya yansıdı.

Dünyada 450 bin, Türkiye’de ise 4 bin 792 kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs vakaları artmaya devam ediyor.

Özellikle normalleşme adımları ile birlikte vatandaşların sokağa çıktığı bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzman isimler, vatandaşları alınan önlemlere uyulması konusunda her gün uyarıyor.

Dün akşam ise Taksim Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç müzik partisi düzenledi. Gençlerin çoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Taksim Meydanı'nda sosyal mesafe ve maskesiz eğlence https://t.co/l07U2eCwTd pic.twitter.com/0w4fw7c4Xc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2020

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