Adalet Bakanı Gül: Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, en ağır şekilde lanetliyorum

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 14, 2020
DHA'nın aktardığına göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Başak Demirtaş Hakkında Çirkin İfadeler!— Biz10 TV (@Biz10TV) June 14, 2020
Vedat Muti adlı bir şahsın Başak Demirtaş hakkında ağır taciz içeren bir mesaj paylaşması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Kaftancıoğlu, kadınları dayanışmaya çağırırken AK Partili bazı kadın vekiller de şahsa tepki gösterdi pic.twitter.com/ozXJPLRdRB
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