Adalet Bakanı Gül: Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, en ağır şekilde lanetliyorum

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 14, 2020

​DHA'nın aktardığına göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Başak Demirtaş Hakkında Çirkin İfadeler!



Vedat Muti adlı bir şahsın Başak Demirtaş hakkında ağır taciz içeren bir mesaj paylaşması sosyal medyada tepkilere neden oldu.



Kaftancıoğlu, kadınları dayanışmaya çağırırken AK Partili bazı kadın vekiller de şahsa tepki gösterdi pic.twitter.com/ozXJPLRdRB — Biz10 TV (@Biz10TV) June 14, 2020

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