Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te Bingöl Karlıova'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Ardından Rasathane, depremin büyüklüğünü 5.8 olarak revize etti.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2020
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) https://t.co/VKOB7OvglI
14.06.2020, 17:24:26 TSİ
Büyüklük: 5.8,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın açıklamasına göre, saat 17.34'te 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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