Prof Dr. Naci Görür Bingöl'de muhtemel bir depreme ilişkin aylar öncesinden uyarmış

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, aylar önce verdiği bir demeçte "Bingöl Karlıova'ya doğru Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. veya Malatya, Adıyaman yöresi... Oradan Kahramanmaraş'a uzanan kesimlere özenli olmak lazım" demişti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi öncesi de uyarı yapan Prof. Dr. Naci Görür, verdiği bir demeçte "Bingöl Karlıova'ya doğru Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. veya Malatya, Adıyaman yöresi... Oradan Kahramanmaraş'a uzanan kesimlere özenli olmak lazım" diyor.

5,7 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından Ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi.

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı. — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) June 14, 2020

Elazığ depremini 4 ay önceden bilmişti

6 Ekim 2019'da Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür depremi nokta atışıyla işaret etmişti.

Naci Görür, "Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası" demişti.