Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş'la telefonda görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş'a, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, desteklerini iletti.

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da üzüntü ve destek mesajlarını aktardı.