Adana'da 'banka oturma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dinlenme parkında üç arkadaşlarıyla buluşan H.Ç. bir süre sohbet etti.

Ardından parktaki bir banka oturma nedeniyle çıkan kavgada H.Ç, arkadaşı H.T'nin tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı. Şüpheli H.T. ve diğer iki kişi olay yerinden kaçtı.

Özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ç. tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, park içerisinde 3 boş kovan buldu.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.