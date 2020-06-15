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    Prof. Taymaz'dan koronavirüs araştırması: Tam kapanma olsaydı ekonomik maliyet aynı kalacak, iki bin kişi de ölmeyecekti

    © AP Photo / Emrah Gurel
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006151042250568-prof-taymazdan-koronavirus-arastirmasi-tam-kapanma-olsaydi-ekonomik-maliyet-ayni-kalacak-iki-bin/

    Bilim Akademisi üyesi Prof. Erol Taymaz corona virüsü salgını sonrası mikrosimülasyon modeliyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. araştırma sonucuna göre, bir aylık tam kapanma uygulasaydık, ekonomik maliyet aynı kalacak ancak vefat sayısı 4 bin 700’lere çıkmayacak, 2 bin 763’te kalacaktı.

    ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Erol Taymaz, corona virüsü salgınında Türkiye'nin tercih ettiği kısmi karantinayla, dünyada uygulanan tam karantina ve erken uygulama stratejilerinin maliyetlerini bilimsel olarak araştırdı.

    Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi olan Prof. Taymaz, mikrosimülasyon modeyliyle yaptıkarı 'Covid 19 Politikalarının İktisadi ve Toplumsal Etkileri' başlıklı analizin sonuçlarını şöyle özetledi:

    Yeni Zelanda örneği

    - 7 Haziran itibariyle toplam vaka sayısı 169 bin, vefat sayısı yaklaşık 4 bin 669 kişi. Bizim kalibre ettiğimiz değerler bununla hemen hemen aynı. Vaka 173 bin 439, vefat 4 bin 730.

    Yüzde 40 daha az kayıp

    - Alternatif senaryoda yani Yeni Zelanda'daki gibi bir aylık tam kapanma olsaydı, simülasyon sonuçlarına göre vaka sayısı 100 bin 895, vefat sayısı ise 2 bin 763 olacaktı. Yani yüzde 40 civarında hasta sayısı ve vefat sayısı azalabiliyordu.

    'Ekonomik maliyet neredeyse aynı'

    - Peki bunun ekstradan ekonomik maliyeti nedir? Şu anki durumla, bir aylık kapanma arasında çok ciddi bir kayıp yok. İş gücü mevcut durum simülasyonunda 3 bin 639 milyon saat tam kapanma durumunda da 3 bin 578 milyon saat…

    - Özetle, tam kapanma sağlık açısından çok daha iyi bir sonuç verecekti, ekonomik etki açısından da şu anki yaşadığımız durumla yani yüzde 30'luk kayıpla aynı sonucu verecekti.

    '1300 kişi hayatta kalacaktı'

    - Bir başka strateji olarak tedbirler daha erken alınsaydı, iki hafta önce başlasaydı, toplam vaka sayısı 124 bin 44, vefat sayısı 3 bin 462 olacaktı. Yani burada da ciddi bir düşüş var. Bunun ekonomik maliyeti daha uzun sürdüğü için, tam kapanmaya göre biraz daha fazla ama insani kayba bakarsak daha kabul edilebilir bir durum.

    Etiketler:
    Araştırma, Ölüm, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye
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