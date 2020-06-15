Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Hak yerini buldu, alacağımız vardı onu aldık, Allah'ın sopası yok

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah’ın sopası yok" diye konuştu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Muslera'nın sakatlanmasının gündeme oturduğu Galatasaray karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kartal, açıklamasında şunları söyledi:

"Keşke Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Fatih Terim ya da Abdurrahim Albayrak ile görüşmedik. Fatih hoca ile bir muhabbetim yok ama geçmişte ben tribünde Galatasaray maçını yalnız izlemiştim, hiçbir Galatasaraylı yönetici yanıma gelmemişti. Herhalde bir kırgınlıkları var, benim kırgınlığım var.

Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü"