Tez-Koop-İş Sendikası Başkanı: AVM'lerden yağmur gibi vaka haberi geliyor

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Mardin, Diyarbakır ile Bodrum'daki AVM ve büyük mağazalardan yeni koronavirüs vaka haberleri aldıklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, AVM’lerin açılmasının ne kadar tehlikeli bir karar olduğunun açık olarak kanıtlandığını belirten Özdemiroğlu, şöyle devam etti:

"Sendikamıza koronavirüs vakası nedeniyle bilgiler gelmektedir. Bu süreçte geçici olarak kapanan mağazalar olduğu gibi birçok mağaza da ise çalışanlar rotasyona uğratılmaktadır. AVM’lerin 1 Haziran tarihinde açılmasının erken bir karar olduğunu belirten sendikamızın ne yazık ki haklılığı ortaya çıkmıştır. AVM’lerin kapatılma kararının alındığı dönemde açıklanan koronavirüs rakamlarının bugün açıklanan sayıların çok altında olduğu unutulmamalıdır.”

'Kovid-19 meslek hastalığı sayılmalı'

Özdemiroğlu, "AVM'lerin kapatılması ile birlikte tüm çalışanlar ücretli izinli sayılmalı, ekonomik ve sosyal haklarından kesintiyle gidilmeksizin tüm hakları eksiksiz ve tam olarak ödenmelidir. Kovid-19 meslek hastalığı sayılmalı” dedi.