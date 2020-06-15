AFAD: Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7.01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

#DEPREM: Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 09.51’de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 15, 2020

​Öte yandan, Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 5.5 olarak belirtildi.

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