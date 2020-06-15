AFAD: Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7.01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM: Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 09.51’de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 15, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Öte yandan, Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 5.5 olarak belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 15, 2020
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) https://t.co/gFNOHulihQ
15.06.2020, 09:51:28 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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