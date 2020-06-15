Adalet Bakanı Gül: Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını açıkladı. Bakan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin ise "Zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını söyleyen Gül, "Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız" diye konuştu.

​'Ayasofya egemenlik meselesidir'

Bakan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir" dedi.

'Otomatik iyi hallilik kalkacak'

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

(TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir. Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur.

Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir. Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur. Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek. İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum.

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