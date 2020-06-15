Adalet Bakanı Gül: Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileği

Adalet Bakanı Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını söyleyen Gül, "Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız" diye konuştu.
#Canlı: Adalet Bakanı Gül #AAEditörMasası'nın konuğu https://t.co/k4aj26N71l— AA Canlı (@AACanli) June 15, 2020
'Ayasofya egemenlik meselesidir'
Bakan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir" dedi.
'Otomatik iyi hallilik kalkacak'
Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
- (TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir. Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur.
- Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek. İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum.
'Bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz'
- Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktık.
- Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz.
- Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet olarak, yargısal yönüyle de yapmaya devam ediyoruz.
'Cezaevlerinde sayımlar parmak izi ile yapılacak'
- Cezaevlerinde günde iki defa sayım yapılıyor, artık sayımlar parmak iziyle yapılacak. Cezaevinde olan, uzun süre annesini, babasını göremeyenler var, cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz.
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