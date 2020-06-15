Beşiktaş Belediyesi'nden psiko-sosyal destek programı: Vatandaşlar parklarda uzman psikologlarla bir araya gelecek

Belediye ‘Beşiktaş Halk Sağlığı Dijital Merkezi’nde Stresle Mücadele Kurulu oluşturdu. Buna göre vatandaşlar uzman klinik psikologlarla parklarda bir araya gelecek.

Vatandaşlar birebir görüşme talep ederse randevu alarak online ya da yüz yüze uzmanlarla görüşebilecek.

Projenin amacı salgın sürecinin psikolojik etkilerini en aza indirmek. Proje kapsamında parklarda sosyal mesafeli etkinlikler, belirli noktalarda yoga gibi aktiviteler yapılacak.

Vatandaşlar ilçenin pek çok yerinde müzisyenlerle de bir araya gelecek.

Uzman Klinik Psikolog İbrahim Eke ile bir araya gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat projeyle ilgili bilgi aldı.

İbrahim Eke, insanların belirsizliklerle dolu, kaygı veren bir süreçten geçtiğini belirterek “Zorlu bir 3 ayın ardından hazırladığımız psiko-sosyal destek programıyla salgının uzun vadeli hasarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadele henüz bitmedi. Belki ikinci dalga veya daha başka olumsuz süreçler yaşanacak. Dolayısıyla belediyemizin bugün yaptığı, ilerideki hasarları ve zorlukları azaltmaya yönelik olan çalışmalardır" dedi.

Uzman Psikoloğumuz İbrahim Eke ile Beşiktaş’ta başlattığımız 'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi'nin faydalarını konuştuk. Zorlu 3 ayın ardından hazırladığımız psiko-sosyal destek programıyla salgının uzun vadeli hasarını en aza indirmeyi hedefliyoruz.pic.twitter.com/bE312aLnCf — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) June 14, 2020

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