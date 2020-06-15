Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç'ten numune aldı

Haliç'teki kirlilik ve renk değişimi tartışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelenmesi için bugün Haliç'ten su numunesi aldı.

Bakan Kurum açıklama yapmıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen cumartesi, Haliç'teki görüntünün 'içler acısı' olduğunu belirterek "Büyükşehir Belediyemizin, sorumuluğundaki alanda yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Bu noktada kendisinin Bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız. "Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'imizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri bekleyip görelim. Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız" demişti.