İstanbul'da 8 bin 118 haneye antikor testi

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), koronavirüsle mücadele için başlatılan 'Toplum Tarama Çalışması' ile bilinmeyen vaka sayılarını da tespit etmeyi amaçlıyor.

Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, TÜİK'in belirlediği adreslere giderek kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testini gerçekleştiriyor. Kandaki antikor düzeyi kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanıyor.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve TÜİK ülke genelinde 153 bin hanede bu testleri gerçekleştiriyor. İstanbul’da ise 8 bin 118 hane için filyasyon ekipleri oluşturuldu.

'Taramadaki asıl amacımız toplumdaki bağışıklık oranını tespit edebilmek'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Nilüfer Ataoğlu, şunları söyledi:

'Devletimiz böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ederim'

"Toplumdaki bağışıklık oranını tespit edebilmek adına bu çalışma başlatıldı. Çalışma Sağlık Bakanlığımız ve TÜİK ile birlikte ülke genelinde 153 bin hane belirlendi. İstanbul’da ise 8 bin 118 hane için filyasyon ekipleri oluşturduk. Bu ekipler ellerindeki adreslerle sahaya gidiyorlar. Oradaki kişilerden ise kan örneği ve sürüntü örneği alıyorlar. Bu kan örneğinde Kovid-19 hastalığına karşı bağışıklık gelişip gelişmediğini yani antikora bakılıyor. PCR sürüntü örneğinde ise Kovid-19 hastalığı var mı yok mu onu tespit ediyoruz. Eğer Kovid-19 hastalığı varsa filyasyon ekipleri tekrar giderek temasları var mı yok mu bunları tespit ediyor. Bütün sonuçlar 1-2 gün içinde kişilerin e-nabız sistemine düşmekte. Bu taramadaki asıl amacımız toplumdaki bağışıklık oranını tespit edebilmek. Sarıyer olarak 191 hane belirledik ve 130 testimizi yaptık."

Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Gülcihan Özenç, "Arkadaşları ilk gördüğümde çok şaşırdım. Habersiz geliniyor sanırım. Ama şu an böyle açıkladıkları için çok mutlu oldum. Merak da ediyordum geçirip geçirmediğimi. Devletimiz böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.