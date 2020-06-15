İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

İETT, pandemi nedeniyle ara verilen gece otobüs seferlerini yeniden başlatıyor. Bu gece itibariyle hizmet verecek seferler, metrobüs hattıyla da entegre olacak.

İETT, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan'da ara verdiği gece seferlerine yeniden başlıyor.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferler, sabaha kadar çalışacak. Metrobüs ile de entegre çalışacak gece seferleri, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan, bu gece itibariyle başlıyor.

Hangi hatlar var?

İETT'nin 15F Beykoz-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy, 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı, 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim, E-3 Sabiha Gökçen- 4. Levent Metro seferleri, haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet verecek.

İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak.

Metrobüs hatları ise her gün sabah 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edecek.

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