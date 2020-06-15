MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, salondaki tüm öğrenciler karantinaya alındı

Kocaeli'de ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren bir öğrencinin sınav esnasında fenalaştığını, öğrenciye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda salondaki tüm öğrencilerin karantinaya alındığı iddia edildi.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Aysun Özcan Erenkaya'nın haberine göre, 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda, girişte öğrencilere maske dağıtıldı ve dezenfektan sıkıldı ancak öğrencilerin ateşleri ölçülmedi.

Tek kişilik salona alındı

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 205 numaralı salonda, sınav sırasında bir kız öğrenci fenalaştı. Tek kişilik salona alınan öğrenci, sınavını burada tamamladı.

Çağırılan sağlık ekiplerince öğrenciye Kovid-19 testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. O salonda sınava giren tüm öğrenciler, evlerinde 14 günlük karantinaya alındı.

'Bayılacak kadar halsizleşmiş'

Olayın yaşandığı salonda sınava giren 18 yaşındaki M.A.’nın babası C.A., şunları söyledi:

"Oğlum 205 numaralı salonda sınava giriyor, 2,5 saat süren sınavın bitimine 45 dakika kala, bir kız öğrenci fenalaşıyor, başını sıranın üzerine koyuyor. Bayılacak kadar halsizleşen öğrenci, öğretmenler tarafından tek kişilik bir salona alıyor, Kovid-19 testini yapacak sağlık ekibi çağırılıyor, kız öğrenci bu esna tek kişi sınava devam ediyor. Sınavını tamamlayan öğrenciye test yapılıyor ve koronavirüs tespit ediliyor.

Oğlum eve geldiğinde bir kız çocuğunun bayılacak duruma geldiğini ve salondan çıkarıldığını anlatmıştı ki sınavdan 2 saat sonra evimize sağlık ekipleri geldi, salonda rahatsızlanan kız çocuğunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi ve oğlum M.A.’nın evin içinde bir odada, tabağı, çatalı, bıçağı, mümkünse tuvaleti ayrı olacak şekilde karantinada tutulması gerektiği söylendi."

'Şimdi YKS'ye çocuklar nasıl girecek?'

"Çocuğu farklı okullarda sınava giren hangi arkadaşımla konuşsam, içeriye girişte ateş ölçme olayının olmadığı söyleniyor. Ateş ölçme olayı olsaydı, belki de bu kız çocuğu sınava alınmayacak ya da tek kişilik bir salonda sınava girecekti. Çocuklarımız, bugün karantinada olmayacaktı. Şimdi önümüzde YKS sınavları var, 27-28 Haziran’da gerçekleştirilecek. Bu yaşanan olay oğlumun psikolojisini bozdu, 2 yıldır hazırlandığı sınava şimdi girmek istemiyor. Bu durum sadece benim oğlumun değil, diğer çocukların da psikolojisini bozdu. Şimdi YKS sınavına çocuklar nasıl girecek? Bizler ne cesaretle çocuklarımızı bu sınava göndereceğiz? MSÜ sınavında yaşanan bu durum sonrası YKS sınavlarının ertelenmesi söz konusu olmalı. Yoksa pek çok çocuğun hazırlığı boşa gidecek.”