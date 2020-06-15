'Beni bu düzeniniz öldürür' diyen TIR şoförü işe başladı

Salgın sürecinde "Beni virüs değil, sizin düzeniniz öldürür" paylaşımının ardından gözaltına alınan, işinden kovulan ve son çektiği videoyla iş bulmak için yardım isteyen TIR şoförü Malik Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındı.

Pandemi sürecinde yayınladığı videoda 'evde kal' çağrılarını eleştiren ve gözaltına alınan Hataylı TIR şoförü Malik Yılmaz, daha sonra işten çıkartılmıştı.

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, uzun süre işsiz kalan Yılmaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girmesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı. Destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz “Bir babanın hayata tutunmasını sağladınız” dedi.

'Bir babanın boynunu büktürmediniz'

Yılmaz, bugün Hatay Büyükşehir Belediyesi’de işe başladığını şu sözlerle duyurdu;

"İşe girdim, sigortam başlatıldı. Ben ne yaşadıysam sesimi çığlığa dönüştüren sizler sayesinde yaşadım. Kelimeler ile sizlere olan minnettarlığımı anlatamam. Bir babayı ailesine karşı boyun büktürmediniz, bir babayı hayata tutturdunuz. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Siz ve sizin gibilerden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Ne olmuştu?

Yılmaz, salgın sürecinde internette paylaştığı bir videoda, “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelmişti.