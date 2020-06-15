Babacan, Erdoğan'la ilk defa nasıl ters düştüklerini anlattı

AK Parti'den ayrıldıktan sonra DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, TELE1'de 'Hayatın Rengi' programında Tuluhan Tekelioğlu'nun sorularını yanıtladı.
Babacan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile ilk defa ters düştüğü konuyu da yıllar sonra açıkladı.
TELE1 ekranlarında Tuluhan Tekelioğlu’nun Hayatın Renkleri Özel programına konuk oldum, canlı yayında gündemi değerlendirdim.— Ali Babacan (@alibabacan) June 15, 2020
Yayının tamamını bu link üzerinden izleyebilirsiniz:
👉 https://t.co/zT71FtkYU9#AliBabacanAnlatıyor#DEVAPartisi@devapartisi @Tuluhantekeli
Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı ve ekonomi bakanı olarak görev yapan Babacan, 2009 yılında mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini belirttiği önerinin, Erdoğan tarafından 'Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok' sözleriyle reddedildiğini söyledi.
Babacan, "Başarıları kalıcı kılalım istedik. Bunu mali kuralla yapmak istedik. TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul'da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu. Bana sordular o zaman, ben o konuda konuşmama kararı aldım dedim" ifadelerini kullandı.
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