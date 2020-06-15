AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'nin Ayasofya dili Türkiye içindeki ayrımcı dildir

AK Parti Sözcüsü Çelik ''En büyük düşmanımız rehavettir. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur'' dedi. Çelik ayrıca, "(Sultanahmet Camisi'ni müze yapalım) gibi bir yaklaşım, şimdiye kadar gördüğümüz en İslamofobik yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs vaka sayılarında artış görüldüğünü söyleyen Çelik, " MYK'nın başında Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bazı yerlerdeki artışların yakından takip edilmesini istedi. Maske , mesafe ve hijyene uyulmasına teşvik edilmesi istendi. Şu an için yeni bir önlem yok" ifadelerini kullandı.

Çelik Ayasofya tartışmalarına ilişkin ise "CHP'nin Ayasofya dili Türkiye içindeki ayrımcı dildir. Bugüne kadar ki en İslamofobik açıklamadır" diye konuştu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

- Siyasi Partiller Kanunu değerlendiriliyor. Nihayet ettiği zaman paylaşacağız.

- Bingöl’deki depremde bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

- Dün gece itibarıyla Pençe Kartal operasyonu başlamıştır. Son derce başarılı bir şekilde teröristlerin sözde yerleri barınakları imha edilmiştir. Bu saldırı alanları yok edilmiştir.

- PKK başta olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi tebriklerimizi iletiyoruz.

- Saldırı alanları yok edildi. Terör hedefleri başarı ile vuruldu. İnsanlığa düşman terör örgütleri ile mücadelemiz devam edecektir. Türkiye pek çok konuda olduğu gibi terörle mücadelede de dünyaya örnektir. Pençe Kartal Harekatı ile elde edilen kazanımların devamı gelecektir. Sivillere zarar verilmeden bu operasyonlar sürecektir. Türkiye'nin, vatandaşımızın güvenliğini sağlayan askerlerimiz görevlerini göz kamaştırıcı bir başarı ile sürdürüyorlar.

'En büyük düşmanımız rehavet'

- En büyük düşmanımız rehavettir. Normalleşmenin daha da devam etmesi için maske mesafe temizlik üçgenine ne kadar dikkat ederse elimiz o kadar güçlü olur. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur. Rehavet en büyük düşmanımızdır.

- Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız. Dünyanı her tarafında ırkçı köle taciri, kişilerin heykelleri yıkılırken ilginçtir bir tek Fransa’dan 'Biz bu değerlerimizi koruyacağız' açıklaması geldi.

'Doğa bizim kader arkadaşımızdır'

- Bugün artık çevre olarak göstereceğimiz artık vatanseverliktir. Doğayı rakip gibi gören anlayış, insan soyunu tehdit eder bir noktadadır. Doğa bizim kader arkadaşımızdır. Tabiat tabiatımızdır. İlaçlara odaklı bir koruma mekanizması bunların önüne geçemez. İnsan hayatının korunması için Türkiye, hastane altyapısı ile güçlü bir örnek teşkil ettiği gibi, bu konuları da tartışıyoruz. Bundan sonraki tehditlere karşı hazırlıklarımız için kafa yoruyoruz. Gıda ve genetik güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar bundan sonra çok önemli. Sıfır vakadır hedef.

'Bugüne kadar gördüğüm en İslamafobik yaklaşım'

- Ayasofya ile ilgili hassasiyet tartışılırken, Sultanahmet de müze olsun diye bir anlayış ortaya çıktı. Acaba partilerinden bir açıklama gelir mi, düzeltirler mi diye bekledik. Bu konularda CHP sabıkalı bir parti. Tam diyorsunuz ki, biraz daha demokratik dil ortaya çıktı. İçlerinden bir Bekçi Murtaza çıkıyor. CHP'nin Ayasofya dili Türkiye içindeki ayrımcı dildir. Bugüne kadar ki en İslamofobik açıklamadır.

- Bir yerde ibadet edilmesini evrensel mirasın odak noktasından çıkması olarak yorumlamak çarpık bir anlayıştır. Demokrasimizi sakatlamak isteyenlere, fikir ve inanç özgürlüğünü baskılamak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Keşke bu arkadaşlarının faşist bir alana kaydıklarını görseler.

- Türkiye’de İslamafobinin en çarpıcı örneği geçenlerde CHP’li milletvekilinin Sultanahmet’i müze yapma önerisiydi. Sultanahmet’i müze yapma yaklaşımı bugüne kadar gördüğüm en İslamafobik yaklaşımdır.Hiç kimse Sultanahmet’i kendi kimliğinden ayıramaz. Milletimiz Sultanahmet’te ibadet etmeye devam edecektir.

- Kaç gündür bekliyoruz acaba aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı? Hiç kimse Sultanahmet’i kendi kimliğinden ayıramaz. Biz hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

- TV’lere çık sık çıkan bir profesör ekranda Ayasofya’nın ibadete açılmasının AK Parti’nin Türkiye’nin kurucu liderleriyle kavgası olarak tanımladı. Bunu kadar büyük bir utanç verici cümle olabilir mi? Böyle ahlak dışı bir yaklaşım olamaz. Her şeyi cumhuriyet ile hesaplaşma tartışmasına çeviren zihniyet bu memlekete büyük kötülük etmiştir.

- Geçmişte alınan kararların ebediyen dondurulması diye bir şey olabilir mi? Türkiye'nin kurucu lideriyle kavga olarak yorumlamak kışkırtıcı ve ahlak dışı bir yaklaşımdır. Bu kadarı ayıptır. Milletin talebinin bu noktalara getirilmesi artık ayıptır. Her şeyi Cumhuriyet ile hesaplaşma noktasına getiren zihniyet bu memlekete çok kötülük etmiştir. Kimsenin rejimle bir derdi yok. Tartışılan şey çeşitli hukuki ve siyasi kararlar. Milletin talebini yerine getirmek bizim görevimizdir.

'Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak zorundayız'

- Yine aynı şey ortaya çıktı deniyor ki "Türkiye'nin Libya'da ne işi var?" Akdeniz devletiyiz. Geçmişte Libya'da ne işimiz varsa Libya ile hukukumuzu sürdürmek zorundayız. Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak zorundayız

- Libya halkının tamamından yana olduğumuz için BM'nin de onayladığı meşru hükümetten yanayız. Birilerinin iddia ettiği gibi ne kimsenin petrolünde ne de zenginliğinde gözümüz var. Havaalanının işletilmesinden diğer alanlara kadar meşru Serrac hükümeti Türkiye'den ne yardım ederse, askeri destekten diğer desteklere kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilecektir.

- CHP Sözcüsü, Hafter'i seküler görüyor, Sarrac'ı cihadist olarak tanımlıyor. Dünyada bunu böyle gören tek kişi sanırım CHP Sözcüsü'dür. Fransa'nın argümanını buraya uyarlayıp açıklıyorlar. Gelinen noktada Türkiye-Libya işbirliğinin gücü görülmüştür. Libya'nın tamamını temsil eden, BM tarafından tanınan UMH böyle ilerlemektedir. Libyalıların önceliğindeki siyasi sürece tam destek vereceğiz. Libya halkı kendi iradesini ortaya koyacaktır.

- Güney Kıbrıs'ın attığı yeni bir adım var. Bir kez daha uyarıyoruz. Bu adımları atıp, çözümden falan bahsetmeyin. Miçotakis problemlerii çözmek için Almanya'ya gidiyor, oraya , buraya gidiyor. Çipras ona dedi ki, "Türkiye ile problemini çözmek için oralara gitme, Erdoğan'a git." Çipras problemlerin öyle çözülemeyeceğini, Türkiye ile diyalogla çözülebileceğini gördü. Oradaki statükoyu Kıbrıs Rumları üzerinden değiştirmeye çalışıyorsun, bunun adı gasptır. Orada sadece Rumlar yok, Kıbrıs Türkleri de var. Bu şekilde birilerini arkalarına alarak attıkları adımlar kendilerinin aleyhine döner. Bir kere daha uyarıyoruz. İngiliz üs bölgelerinin sınırlarında Kıbrıs Türkleri'nin haklarını koruyacağız. Kimse bunu gasp etmeyi aklından geçirmesin.

Soru-Cevap

- (Libya'da son durum) Orada vereceğimiz desteğin güçlü bir destek olacağını, tüm imkanlarla destek vereceğimizi söylemek isteriz. Meşru hükümet ne yardım talep ederse, Türkiye Libyalı kardeşlerinin yanındadır.

- (HDP yürüyüşü) Retorik ne olursa olsun bu yürüyüşlerin neden yapıldığı biliniyor. Dilimiz için, kimliğimiz için yürüyoruz demiş eş başkanları. Mesele şudur, burada manipülasyon söz konusudur. Kürt gençlerini lejyoner yapmaya çalışan anlayış bu alanı istismar etmeye devam ediyor. Köy adlarının zorla değiştirilmesine karşı çıkarken, bir CHP Grup Başkanvekili kalktı, 'Egemen devlet bunu değiştirir' dedi. Bizi o zaman tehdit eden kim varsa HDP bugün onlarla işbirliği yapıyor. Askeri ve yargı makamlarını o zaman kışkırtanlar ile işbirliği yapıyor. Bu hak ve özgürlükleri vermek için bedel ödemiş, sabotaja uğramış Cumhurbaşkanımız bunun arkasında durdu ve gerçekleştirdi.

- Bu hak ve özgürlükleri vermek için bedel ödemiş, sabotaja uğramış Cumhurbaşkanımız bunun arkasında durdu ve gerçekleştirdi. Ne yaparsanız yapın, onlar için önemli olan PKK'nın ne dediği. Kürt gençleri için dağdaki zulm mekanizmasını ideal olarak göstermekten başka yaptıkları bir şey var mı? Meşru siyasi iktidarın aldığı kararlara darbe diyeceksin, barış ve demokrasiyi PKK terör örgütünün hizmetine vereceksin? Böyle iki yüzlülük olabilir mi?

- Dertleri demokrasiyi, hak ve özgürlükleri güçlendirmek olsa bugün yaptıklarını yapmazlardı. Meşru siyasi iktidarın aldığı kararlara darbe diyeceksin, barış ve demokrasiyi PKK terör örgütünün hizmetine vereceksin? Böyle bir şey olabilir misin?

- (Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatı ve Yunanistan ile gerilim) Türkiye büyük bir devlettir, büyük bir tecrübesi vardır. Türkiye, Yunanistan'ın en zor dönemlerinde onları, istismar etmek yerine yardım etti. Yunanistan'ın sorunu sanırım aklı başında Savunma Bakanı bulamıyorlar. Aşırı sağcılığın Türkiye düşmanlığına teslim olmuşlar. Barış konusunda biz teminatımızı açık şekilde ortaya koyarken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın açıklamalarını çocuksu bir hastalık olarak görüyoruz. Daha başka cevap da veririz ama o kadar büyük değiller. Bir TSK'nın gücüne bakın, bir de onlara. Arkasına almış mızıkçı şekilde AB'yi, bir kere daha söylüyorum. Sizin için iyi olan Türkiye ile anlaşmaktır. AB'yi arkanıza alarak Türkiye'ye bir şey yaptırmanız mümkün değil. Sizin en zor zamanınızda AB değil, biz yardım ettik. Yunan Savunma Bakanı ve diğerleri Türkiye gibi bir devlet ile nasıl konuşması gerektiğini öğrenmeli. Biz de aynı dilde konuşursak, olay başka olur.

- (Normalleşme süreci ve vaka artışı) MYK'nın başında Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bazı yerlerdeki artışların yakından takip edilmesini istedi. Maske , mesafe ve hijyene uyulmasına teşvik edilmesi istendi. Şu an için yeni bir önlem yok. Yeni önlemler, kurallara riayet ile ilgili. Sosyal mesafe ile ilgili söylem başka yere gitti, buna fiziksel mesafe demek lazım. Bu gönül muhabbetimize engel değil.