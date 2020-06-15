MSB'den bedelli askerlik açıklaması

Bakanlığın Twitter'dan yaptığı açıklamada virüsün yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından askere sevk edilecekleri bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir."

Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler; yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecek, #COVID19 tedbirlerine riayet edilerek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir.https://t.co/xyIu8J2DMp#MSB #TSK pic.twitter.com/Oo35dh0zAL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2020

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