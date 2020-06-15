Bozcaada'da konaklama tesisleri açıldı

Bozcaada'da 19 Mart'ta kapatılan konaklama tesisleri, bugün tekrar kapılarını açtı.

Adadaki kafe ve restoranlar ise 1 Haziran'da girilen normalleşme süreciyle birlikte açılmıştı. Adadaki tüm işletmecilere, Toplum Sağlığı Merkezi desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda hijyen eğitimi verildi. İşletmelere gelen müşterilerin girişte ateşi ölçülüyor, masalarda ise dezenfektanlar koyuluyor.

'Tam kapasiteyle sezonumuzu açtık'

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, "Bugün itibariyle bütün otellerimiz, işletmelerimizde tam kapasiteyle sezonumuzu açtık. Tüm işletmelerimize yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını, kazasız, belasız ve vukuatsız geçmesini diliyorum. İlk olarak işletmelerimize önce kendi sağlıkları için tedbirlere uymasını istiyoruz. Tabii ki süreci çok iyi geçirdik, bundan sonra kurumların da yükünü hafifletmek ve riski de minimize etmek adına kendi sorumluluklarımızı, kendi tedbirlerimizi yerine getirmemiz hepimiz için en iyisi olacaktır. Çok iyi önlemler aldık, hatta bir çok önlem için Türkiye'nin öncesinde davrandık. Gelen misafirlerimizden de isteğimiz, biz burada bütün kurallara uyduk, önlemlerimizi aldık, lütfen siz de bizleri düşünerek kendinizi de düşünerek kurallara riayet edin" dedi.

Adada pansiyon işleten Bedri Evren, "Hazırlıklarımızı yaptık, Bozcaada olarak konaklama tesislerini en geç açan biziz. Bütün tedbirlerimizi aldık, karşılığını göreceğiz umarım" diye konuştu.

Restoran işletmecisi Uğur Mutay ise, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Vakasız bir sezona gireceğiz, inşallah güzel bir sezon olacak. Bozcaada olarak inşallah güzel günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.





