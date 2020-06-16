Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği

Düsseldorf-Adana seferini yapan Sun Express Havayolları‘na ait uçakta koronavirüs paniği yaşandı. Uçağın kuleden kalkış izni aldığı sırada 55 yaşında Hatay doğumlu olduğu öğrenilen yolcunun, “ Nefes alamıyorum“ diye bağırdığı ve uçağın kalkışının iptal ettiği bildirildi.