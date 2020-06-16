AK Parti'den Ayasofya anketi: İlk namaz 15 Temmuz'da kılınabilir

AK Parti'nin Ayasofya ile ilgili yaptırdığı anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. AK Parti kurmayları Ayasofya'da ilk namazın 15 Temmuz'da kılınabileceğini ifade etti.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'yla ilgili anket sunuldu.

Ankete göre, AK parti ve MHP'lilerin yüzde 90'ı, İYİ Parti tabanının yüzde 70'i, CHP tabanının yüzde 40'ı Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti.

Bu yönde bir düzenlemeyi desteklemeyenler ise uluslararası ilişkiler ve AB'nin olası tepkisini gerekçe gösterdi.

Danıştay'ın 2 Temmuz'da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor. Danıştay’ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor.

AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya'da ilk namazın 15 Temmuz’da kılınabileceğini ifade etti.