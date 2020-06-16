Rus Be-200 uçakları, Türkiye’de yangınların önlenmesi amacıyla nöbete başlıyor

Rusya’dan iki adet Be-200ChS amfibi uçağı Türkiye’ye gelerek 16 Haziran’dan itibaren orman yangınlarının yayılmasını önleme çalışmalarına başlayacak. Be-200 amfibi uçakları, Rus mürettebatla birlikte 4 ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum yakınlarında nöbette olacak.

Hizmet sözleşmesinin imzalanması ve uçakların transferi, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yardımı ve devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Ankara Temsilciliği’nin aktif desteğinde, şirket bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi tarafından organize edildi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı geçen sıcak sezonda orman yangınlarıyla mücadelede yardım talebinde bulunmuştu. Be-200 amfibi uçakları, Rus mürettebatla birlikte 4 ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum yakınlarında nöbette bulunacak.

‘Be-200 sıcak iklime sahip bölgeler için ideal’

Rostec Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Direktörü Viktor Kladov, “Be-200, ulaşılması zor yerler dahil sıcak iklime sahip bölgeler için ideal. Uçak, sadece Rusya'da değil, Fransa, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Endonezya, İsrail de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yangın afetine karşı mücadelede kendini kanıtladı. Bu yıl seve seve Türk ortaklarımızın yardımına geldik. Organizasyonel sorunlar, Rus ve yerel makamların ve Rostec’in Türkiye’deki temsilciliğinin koordineli çalışmaları sayesinde mümkün olduğunca çabuk çözüldü” ifadelerini kullandı.

Be-200 amfibi uçağı, Rusya ve Türkiye liderlerinin ziyaret ettiği MAKS-2019 havacılık fuarında sunulmuştu. Be-200 uçağı, İstanbul’daki Teknofest 2019 uluslararası fuarın yaz programına katılmış, forumun ardından eşsiz özelliklerini gerçek koşullarda sergilemişti.

‘İyi bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor’

Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar, “Rus Be-200, benzersiz özelliklere ve yüksek performansa sahip amfibi uçağı. Uçak, Avrupa ve Güneydoğu Asya’daki yangın söndürme ve kurtarma operasyonlarında kendini kanıtladı. Be-200ChS, ihracata yönelik bir ürün, yabancı alıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Türk ortaklarla ortak çalışmamız, Türkiye’nin itfaiye hizmetinin filosunu yenileme amacıyla yeni uçakların teslimi konusu dahil işbirliğini geliştirmek için iyi bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

2019’da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar başkanlığındaki Türk heyet, Rostec bünyesindeki Beriyev Firması’nı ziyaret ederek Be-200 uçağın üretildiği fabrikayı, teknik servis merkezi ve pilot eğitiminde kullanılan uçuş simülatörünü incelemişti.

Seri üretimi yapılan Be-200ChS, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi maksatlar için geliştirildi.

© Sputnik / Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı

Boçarov: Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin bir sonucu

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov, konuyla ilgili “Bugün Rusya ile Türkiye arasındaki havacılık alanında yürütülen yapıcı işbirliğinin ilk sonuçlarını görüyoruz. İki ülke arasındaki anlaşmalar neticesinde, tüm süreç boyunca ileri düzey müzakerelerde yer alan Türkiye’deki ticari temsilciliğimizin desteğiyle, gelecek 4 ay boyunca, Beriyev Uçak Şirketi uçaklarının Rus mürettebatlarla Antalya, İzmir ve Bodrum çevrelerindeki olası durumlarla mücadelede yardım etmesini gözlemleyeceğiz” dedi.

‘Türk partnerlerimizin bu uçağın potansiyelini değerlendirebilecek olmasından memnunuz’

Rusya’nın uçak endüstrisinde eşsiz bir becerisi olduğunu ve eşsiz uçaklar inşa ettiğini belirten Boçarov, “Be-200 amfibi uçağı insan ve doğal yaşamın yanı sıra altyapı tesislerinin kurtarılmasına yönelik bir uçak. Bu çok amaçlı uçağın görevi ise herhangi bir mücadelenin ön saflarında olmak, en zorlu durumlarda yardım etmek. Türk partnerlerimizin bu çok etkili uçağın potansiyelini değerlendirme imkânı bulabilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini de kullandı.