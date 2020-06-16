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    Türk gençler - öğrenci - sınav - üniversite - İstanbul Üniversitesi

    19 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

    © AFP 2020 / YASIN AKGUL
    Türkiye
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    Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Artvin Çoruh Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Başkent Üniversitesi'ne bağlı Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü, Çanakkale Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Haliç Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hakkari Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Kent Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

    İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Malatya Turgut Özel Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Adana Tıp Fakültesi ile Erzurum Tıp Fakültesi, Toros Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşar Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat Bozok Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ile Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulması kararlaştırıldı.

    Kapatılan fakülte, yüksekokul ve enstitüler

    Söz konusu karar kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesi'ne bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesine bağlı Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne bağlı Ziraat Fakültesi, Bartın Üniversitesi'ne bağlı Eğitim, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Düzce Üniversitesi'ne bağlı Teknoloji Fakültesi, Haliç Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hakkari Üniversitesi'ne bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.

    İstanbul Kent Üniversitesi'ne bağlı Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş Alparslan Üniversitesi'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Toros Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Yaşar Üniversitesi'ne bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri ve Yozgat Bozok Üniversitesi'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kapatılması kararlaştırıldı.

    Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

    Kararla ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Kuzey Kıbrıs'ta akademik birim ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olan Güzel Sanatlar ile Mimarlık fakülteleri, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi adıyla birleştirildi.

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

    Etiketler:
    Kuzey Kıbrıs, Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Enstitü, Bandırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erzurum, Yozgat, Yaşar Üniversitesi, Muş, Hakkari, Atatürk Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Artvin, Malatya, İzmir, İstanbul, Sakarya, Ankara, Fakülte, Üniversite, Resmi Gazete, Recep Tayyip Erdoğan
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